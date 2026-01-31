Dia da Mulher da Defensoria será realizado às primeiras terças-feiras do mês

Em 2026, o Dia da Mulher da DPDF passa a ser realizado às primeiras terças-feiras do mês - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/DPDF )

As edições do Dia da Mulher, iniciativa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), serão realizadas, ao longo de 2026, sempre às primeiras terças-feiras de cada mês. Antes realizado às segundas-feiras, o evento teve a data alterada para ampliar o acesso do público aos serviços oferecidos e fortalecer a rede de apoio envolvida na ação. Em fevereiro, o projeto ocorre nesta terça-feira (3/2), das 8h às 14h, no Nuclão da instituição, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, loja 01, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Desde maio de 2023, a iniciativa oferece diversos serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade, como atendimento jurídico especializado, encaminhamentos para a rede de proteção à mulher, exames de DNA para reconhecimento de paternidade, serviços de saúde, moradia, direitos sociais, suporte psicossocial, emissão de documentos, atividades de bem-estar, oficinas de capacitação e diversas ações de vários órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) e parceiros privados.

Criado para ampliar o acesso à Justiça, o Dia da Mulher tornou-se uma iniciativa permanente da Defensoria Pública. Com 30 edições já realizadas, o número total de atendimentos do projeto ultrapassa 56 mil.

