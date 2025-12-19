Instituto Rosa dos Ventos lança programação com agenda de eventos para 2026

O Circuito Patrimônio Vivo, projeto do Instituto Rosa dos Ventos lançado na segunda-feira (15/12) no Clube do Choro, terá, a partir de março, uma série de ações que visam a proteção do patrimônio brasileiro. Durante o lançamento, estiveram presentes ialorixás, artistas e detentores de saberes e manifestações culturais. A reunião definiu as ações e programação para valorização e preservação desses bens culturais no ano de 2026.

Uma das ações anunciadas é a primeira edição do Festival do Patrimônio Brasileiro, que ocorre em Ceilândia, em março. Além disso, foi anunciada a revitalização da Praça dos Orixás. A presidenta do instituto, Stéffanie Oliveira, anunciou a medida. “Nós, o Coletivo das Yás, a Fundação Banco do Brasil e a Fundação Palmares, sonhamos, há muitos anos, em devolver as 16 estátuas para a Praça dos Orixás, e, em 2026, isso vai acontecer”, diz. A reforma da praça é uma resposta ao racismo religioso e aos atos de vandalismo recorrentes no local.

O objetivo da iniciativa é valorizar e celebrar a cultura nacional, por meio de ações. Patrimônios culturais como Praça dos Orixás, Festa das Águas, Tabuleiro de Acarajé, Samba de Roda, Bumba Meu Boi, Maracatu, Frevo, Mamulengo, Samba Enredo, Forró, Hip Hop, Choro, Repente, Capoeira e Cordel são alvos do projeto.

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, explica a importância do Instituto para a preservação da cultura. "Hoje é uma entrega importante, porque está sendo feito pela Rosa dos Ventos, todo o trabalho com o Patrimônio Vivo, que vai se consolidar, em março, com o grande Festival do Patrimônio Cultural Brasileiro, que nós faremos com o instituto e com os mestres e mestras que virão de outras partes do Brasil. Isso tem muito a ver com o resgate que está sendo feito, em nosso país, da cultura como um todo", afirma.

