Praça dos Orixás reúne espiritualidade à espera de 2026

31.12.2025 Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press.Praça dos orixás. Festa de ano novo. - (crédito: Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press)

A poucas horas da virada, a Praça dos Orixás reuniu centenas de pessoas que depositaram, em seus orixás, a fé para um 2026 com saúde, felicidade e prosperidade.

Na entrada do evento, saudando as pessoas que entrava, o sacerdote Rosalvo José de Lima Neto, de 22 anos, quer que 2026 seja um ano mais leve e com mais alegria. "Espero que a virada traga sucesso, caminhos abertos, muita saúde e prosperidade", afirmou.

Para ele, o ano de 2025 foi marcado por diversas realizações, entre elas, se tornar sacerdote. "Me tornei sacerdote do templo Rosa Branca e foi uma das metas que mais queria ter conquistado", disse. Ele também deseja muito crescimento e evolução espiritual para seus irmãos de crença. "Quero ver cada irmão e irmão, babalorixá e ialorixá crescendo junto com a nossa família", acrescentou.

Assim como Rosalvo, Keila Barbosa, de 51 anos, deseja um mundo melhor para o próximo ano. "Para 2026, quero que as guerras parem e que haja mais união entre os povos", comentou.

Filha de Iansã, estava vestida de vermelho para simbolizar a sua orixá. "Como ela é a orixá das tempestades, dos ventos e da mudança, vim de vermelho para atrair isso para 2026", contou.