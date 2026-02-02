Cinco pessoas morrem em colisão frontal com carreta em Cocalzinho de Goiás

Uma colisão frontal entre um veículo VW/Gol e uma carreta carregada de cimento deixou cinco pessoas mortas na BR-414, no município de Cocalzinho de Goiás (GO), distante cerca de 100km de Brasília (DF). Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que o carro invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão, que transitava no sentido decrescente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Confira os avanços e desafios em duas décadas da Lei Maria da Penha

As imagens mostram o carro completamente destruido, com apenas a parte final da traseira sem estragos. Devido ao impacto, os bancos foram comprimidos e o para-brisa ficou retorcido, caído ao chão. O grave sinistro de trânsito ocorreu na noite desse domingo (1º/2), no km 321.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Colisão deixou cinco mortos em Cocalzinho de Goiás (foto: Divulgação/PRF)

Com a violência da batida, todos os cinco ocupantes do carro morreram no local. As vítimas são dois homens, duas mulheres e uma criança, que não foram identificados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

A PRF realizou o atendimento da ocorrência, a sinalização da via e o controle do tráfego até a conclusão dos trabalhos periciais e a remoção dos veículos. As causas do sinistro serão investigadas.