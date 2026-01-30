InícioCidades DF
Colisão entre carro e motocicleta deixa ferido em Samambaia Norte

Acidente ocorreu no balão entre as quadras 200 e 400; motociclista foi levado ao hospital

Colisão deixa uma pessoa ferida em Samambaia Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida no balão entre as quadras 200 e 400 da Samambaia Norte. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio, que resultou em ferimentos no motociclista. O condutor do carro não se feriu com a batida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta quinta-feira (29/1), às 22h23 e enviou duas viaturas de socorro para o atendimento da ocorrência. No local, as equipes adotaram os protocolos de segurança e realizaram o isolamento de duas faixas da via.

As vítimas foram avaliadas seguindo os protocolos de trauma. Após regulação médica, o motociclista foi encaminhado a uma unidade hospitalar, consciente e orientado. O motorista do automóvel não necessitou de atendimento hospitalar.

Após o atendimento, uma familiar ficou responsável pela motocicleta. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

