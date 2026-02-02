InícioCidades DF
PRISÃO

Condenado por estupro de vulnerável é preso no Guará

Homem tinha mandado de prisão em aberto e foi preso por PMs no Guará. A ação contou com o Centro de Inteligência da PMDF e a Agência Local de Inteligência dos batalhões

Homem é preso com mandado de prisão por estupro de vulnerável no Guará - (crédito: Divulgação: PMDF)
Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão em aberto no Guará por policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar, na tarde de domingo (1º/2). 

A ação contou com o levantamento de informações e diligências coordenadas para identificar e localizar o homem por meio da ação integrada com o Centro de Inteligência da PMDF e a Agência Local de Inteligência dos 8º BPM e 4º BPM. 

Após o cumprimento do mandado judicial, o condenado foi detido e levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi apresentado para as providências legais cabíveis.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
02/02/2026 09:43
