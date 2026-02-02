Condenado por estupro de vulnerável é preso no Guará

Homem é preso com mandado de prisão por estupro de vulnerável no Guará - (crédito: Divulgação: PMDF)

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão em aberto no Guará por policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar, na tarde de domingo (1º/2).

A ação contou com o levantamento de informações e diligências coordenadas para identificar e localizar o homem por meio da ação integrada com o Centro de Inteligência da PMDF e a Agência Local de Inteligência dos 8º BPM e 4º BPM.

Após o cumprimento do mandado judicial, o condenado foi detido e levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi apresentado para as providências legais cabíveis.