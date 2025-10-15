Com pena de 20 anos, foragido por estupro de vulnerável é preso no Gama

Um homem, condenado por estupro de vulnerável, foi preso por policiais militares do 9º Batalhão na Vila Roriz, região do Gama. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto com pena de 20 anos em regime fechado.
A prisão foi feita na noite de terça-feira a partir de um trabalho em conjunto com a inteligência da corporação e executada pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 29) que, durante a abordagem, constataram o mandado em aberto.
O homem foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi formalizado o cumprimento do mandado e, em seguida, levado ao cárcere.
