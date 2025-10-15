InícioCidades DF
PRISÃO

Com pena de 20 anos, foragido por estupro de vulnerável é preso no Gama

O homem tinha um mandado de prisão em aberto com pena de 20 anos em regime fechado e foi preso na Vila Roriz

28/10/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Gama, denuncia de criança mantida em cárcere privado. 20 DP do Gama. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
28/10/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Gama, denuncia de criança mantida em cárcere privado. 20 DP do Gama. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um homem, condenado por estupro de vulnerável, foi preso por policiais militares do 9º Batalhão na Vila Roriz, região do Gama. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto com pena de 20 anos em regime fechado.

A prisão foi feita na noite de terça-feira a partir de um trabalho em conjunto com a inteligência da corporação e executada pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 29) que, durante a abordagem, constataram o mandado em aberto.

O homem foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi formalizado o cumprimento do mandado e, em seguida, levado ao cárcere.

postado em 15/10/2025 08:10
