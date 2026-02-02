InícioCidades DF
PRISAO

Piloto Pedro Turra, que deixou adolescente em coma, foi levado para a Papuda

Investigado por agredir adolescente em Vicente Pires, Pedro Turra deixou a cela especial no DPE e seguiu para a Papuda

Chegada de Pedro Turra - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)
Chegada de Pedro Turra - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)

Pedro Arthur Turra Basso foi encaminhado, nesta segunda-feira (2/2), ao Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. De acordo com a defesa, ele foi levado em um carro descaracterizado. O homem é investigado pela agressão a um adolescente de 16 anos, ocorrida em Vicente Pires, no dia 23 de janeiro, que deixou a vítima em estado gravíssimo.

Pedro havia sido preso em flagrante após o crime, mas respondia em liberdade após o pagamento de fiança de R$ 24,3 mil. A prisão preventiva foi decretada após pedido da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e o caso segue sob investigação.

O ex-piloto foi preso na casa da mãe, sem oferecer resistência, e levado inicialmente para a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), responsável pelo inquérito. Em seguida, foi encaminhado à carceragem do DPE, no Parque da Cidade.

A vítima permanece internada na UTI do Hospital Brasília Águas Claras, em estado grave e sem previsão de alta.

O delegado responsável pelo caso, Pablo Aguiar, afirmou que novas testemunhas devem depor nos próximos dias. “Agora, com ele preso, iremos ouvir essas pessoas que estavam com receio. Depois disso, iremos concluir o inquérito para enviar à Justiça”, afirmou.

 

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 02/02/2026 13:06 / atualizado em 02/02/2026 13:33
