Começam as inscrições para cursos de gastronomia on-line e gratuitos

Os cursos do projeto Pró-Comunidade serão realizados em várias regiões administrativas do Distrito Federal

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional na área de gastronomia, por meio do projeto Pró-comunidade. Interessados podem acessar o edital por meio do portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

O projeto Pró-Comunidade, Curso de Panificação e Gastronomia, tem o objetivo incentivar a geração de renda, a autonomia profissional e a inserção dos participantes no mercado de trabalho, por meio da oferta de cursos gratuitos em áreas com alta demanda, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Distrito Federal.

As inscrições serão realizadas no portal da Secretaria ou, presencialmente, nas agências do trabalhador citadas no edital, no período de 2 a 10 de fevereiro. Ao todo, 50 vagas serão oferecidas pelo projeto Pró-Comunidade de qualificação profissional em áreas da gastronomia no Distrito Federal.



Os cursos serão ministrados em várias regiões administrativas do Distrito Federal, ampliando o acesso da população às ações de qualificação profissional promovidas pelo GDF.

Nesta primeira etapa do projeto, estão disponíveis 50 vagas, distribuídas em dois cursos: panificação e confeitaria; e auxiliar de cozinha. As oportunidades são destinadas a pessoas interessadas em adquirir conhecimentos técnicos e práticos para atuação no setor gastronômico, um dos segmentos que mais geram oportunidades no mercado de trabalho.



