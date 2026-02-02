Mosaicos Poéticos voltam à W3 Sul com carnaval cultural neste domingo (8/2)

Após pouco mais de 10 anos fora da paisagem urbana, os Mosaicos Poéticos voltam a ocupar as paredes da W3 Sul, resgatando a memória afetiva de gerações de brasilienses. Para marcar a reinstalação da obra, a Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) promove, neste domingo (8/2), o Carnaval “Tititi dos Mosaicos”, uma programação cultural gratuita que celebra a arte, a poesia e a ocupação do espaço público.

O evento acontece das 10h às 14h, na área externa da biblioteca, na 506 Sul, e reúne música, poesia e performances artísticas. A programação conta com apresentações da DJ Karla Testa, do grupo percussivo Batalá, da fanfarra Tropicaos e do grupo Liga Tripa, além de um sarau de abertura que reúne poetas participantes do projeto e gestores do Ministério da Cultura ligados à área da literatura.

A ação celebra o retorno dos 24 painéis idealizados pelo artista Gugon, reinstalados na fachada do bloco da biblioteca. As obras combinam mosaicos figurativos e versos de oito poetas da capital — Ana Maria Lopes, Angélica Torres, Carlos Henrique, Cassiano Nunes, Chico Alvim, Nicolas Behr, Reynaldo Jardim e Vera Americano — dialogando com a paisagem urbana e transformando a W3 Sul em uma galeria de arte a céu aberto.

Segundo o coordenador da Biblioteca Demonstrativa, Sebastião Lima Filho, os mosaicos foram retirados dos murais em 2015, como medida preventiva de preservação, durante a reforma da biblioteca. “Ao longo do tempo, a exposição contínua às intempéries e a ausência de manutenção especializada comprometeram a integridade das peças e da obra como um todo, o que exigiu a retirada para avaliação técnica e posterior restauro”, explica.

De acordo com ele, as obras permaneceram fora da fachada durante o período necessário para estudos técnicos, captação de recursos e execução do processo de restauro, que demandou cuidados especializados. “A reinstalação agora simboliza a conclusão desse processo e a devolução dos mosaicos à fachada da Biblioteca Demonstrativa, em condições adequadas de conservação”, afirma.

Sebastião destaca ainda o significado simbólico do retorno da obra para a cidade. “É a retomada de um desejo antigo: fazer com que esse patrimônio, que marcou gerações de pais e avós, continue vivo no imaginário das crianças e jovens de hoje, como parte da memória, da arte e da cidade”, completa.

Para a coordenadora cultural da BDB, Marina Mara, o evento representa a entrega de um patrimônio aguardado pela população. “Nossa expectativa é devolver esse patrimônio para Brasília e reunir pessoas que foram fundamentais nesse processo, inclusive os restauradores, muitos deles envolvidos desde a criação dos mosaicos, junto com o próprio Gugon”, afirma.

Idealizador dos Mosaicos Poéticos, Gugon — falecido em 2023 — foi jornalista, chargista e artista plástico, com atuação marcante na cena cultural do Distrito Federal. O projeto de restauro busca não apenas preservar a obra, mas também reafirmar o papel da W3 Sul como espaço de circulação cultural e artística.

A programação cultural da Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles é realizada por meio do Termo de Colaboração firmado entre o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Formação Cultural, Livro e Leitura (Sefli), e o Instituto Incluir.

10h - Sarau de Abertura e DJ Karla Testa

10h30 - Grupo percussivo Batalá

11h - Solenidade de Entrega dos Mosaicos

11h30 - Fanfarra Tropicaos

13h - Grupo Liga Tripa

14h - Encerramento

Serviço

Data: 08 de fevereiro de 2026 (domingo)

Local: Área externa da Biblioteca Demonstrativa (506 Sul), em Brasília-DF

Horário: 10h às 14h

Entrada gratuita