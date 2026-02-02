Supercopa Rei arrecadou 15 toneladas de alimentos com apoio do Sesc-DF

A arrecadação foi montada pelo Serviço Social de Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) e envolveu cerca de 60 profissionais, que ficaram distribuídos pelos 8 portões do estádio, além de caminhões e vans responsáveis pelos transporte das doações. - (crédito: (Divulgação/Sesc-DF))

Por Luiz Francisco*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesse domingo (1º/2), a final da Supercopa Rei, no Estádio Nacional Mané Garrincha, com o apoio do Sesc Mesa Brasil, arrecadou cerca de 15 toneladas de alimento por meio da meia-entrada solidária. Os donativos ajudarão a complementar 102 mil refeições de pessoas em situação de vulnerabilidade e serão distribuídos, nesta semana, a 396 instituições de caridade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O jogo teve um público de cerca de 71 mil, que reuniu torcedores de todo o país para a partida em que o Corinthians se consagrou campeão após uma vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.

A arrecadação foi montada pelo Serviço Social de Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) e envolveu cerca de 60 profissionais, que ficaram distribuídos pelos oito portões do estádio, além de caminhões e vans responsáveis pelos transporte das doações.

Após a coleta das doações, os alimentos são encaminhados ao galpão do Sesc Mesa Brasil, localizado em Samambaia, onde passam por uma triagem rigorosa antes de serem enviados para às instituições sociais atendidas pelo programa. A distribuição atenderá 396 instituições de caridades de todo o DF e deve acontecer ao longo da semana.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti