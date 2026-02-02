Vagas para novos voluntários para Inglês na Estrutural estão abertas

O projeto oferece aulas de inglês gratuitas para crianças e adolescentes, de 9 a 18 anos, moradores da Cidade Estrutural, atendendo em média 100 alunos a cada semestre. - (crédito: (Divulgação/ InE))

Por Geovanna Costa—O inglês na Estrutural (InE) abre as inscrições para novos voluntários que desejam atuar no projeto no primeiro semestre de 2026. As inscrições pela internet podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro e as entrevistas vão até dia 21 de fevereiro. O treinamento presencial do dia 28 de fevereiro é obrigatório e essencial para a preparação dos voluntários.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto oferece aulas de inglês gratuitas para crianças e adolescentes, de 9 a 18 anos, moradores da Cidade Estrutural, atendendo em média 100 alunos a cada semestre. O início das aulas do primeiro semestre de 2026 está previsto para 14 de março. As aulas ocorrem aos sábados, pela manhã, em escolas públicas na Cidade Estrutural.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde 2014, o inglês na Estrutural promove inclusão, capacitação e acesso ao inglês, atuando no fortalecimento de aprendizagem e na ampliação de oportunidades para crianças e adolescentes. Jéssica Martins, coordenadora-geral do projeto, afirma que muitos estudantes se tornaram professores de inglês.

Conheça as equipes

O trabalho no Inglês na Estrutural está dividido em cinco equipes. Os voluntários são responsáveis pela aula de inglês para turmas de diversas faixas etárias, sendo necessário ter fluência no idioma e ter 18 anos ou mais no início das aulas, sem exigência de formação específica. O Quiet Time conduz práticas de atenção plena e recebe voluntários com experiência em atividades meditativas, como yoga e mindfulness.

O Media Team é responsável pela comunicação institucional, pela produção de conteúdo e pela gestão das redes sociais. O VolunTeam na logística das atividades: organizando entrada e saída dos alunos, prepara a escola e o lanche. VolunPsi reúne psicólogos formados ou estudantes a partir do oitavo semestre, que atuam no mapeamento institucional, mediação de crises, observação de dinâmicas em sala e fortalecimento dos processos de ensino e aprendizagem.

Acesse o link do formulário para as Inscrições para voluntariado – Inglês na Estrutural



