Bloco CarnaFlow, do Jovem de Expressão em Ceilândia, é atração do DF Folia

Em 14 de fevereiro, a partir das 16h, a Praça do Cidadão, em Ceilândia, vira palco de muita alegria com o Bloco CarnaFlow, do Jovem de Expressão. O evento é gratuito e integra a 2ª edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF). O CarnaFlow integra ainda a programação do DF folia 2026, também promovido pela SECEC-DF.

Criado em 2016, o CarnaFlow virou tradição no calendário cultural da cidade e chega com uma programação para todas as idades. Pela manhã, a alegria para a criançada com o CarnaKids, com brinquedos infláveis, música e muita diversão das 10h às 14h. A partir das 16h, o CarnaFlow toma conta da praça com uma programação potente com Sambadeiras de Roda, Rude Gyals convida Emecee Lê, Dupê, DJ Zappata, DJ Ketlen + Grupo Expressão e DJ Jaylee.

Entre os destaques da programação, apresentando-se pela primeira vez em Ceilândia, está Dupê, rapper de Salvador (BA). Com influências que transitam o rap, o rock e o jazz, o artista vive um momento potente da carreira.

O CarnaFlow nasce com uma proposta de unir arte, lazer e a ressignificação dos espaços públicos, fortalecendo a ocupação saudável da cidade, construindo um Carnaval sem assédio, comprometido com respeito às mulheres, e a comunidade LGBTQIAPN+, combatendo o machismo, o racismo e a homofobia. Outro diferencial do bloco é seu modelo de produção, toda a execução técnica e logística é feita por jovens formados nas oficinas do Jovem de Expressão. Funciona como um laboratório prático, fortalecendo a economia criativa nas periferias.

Sobre o Jovem de Expressão

O Jovem de Expressão é uma iniciativa do Instituto Referência da Juventude, com atuação em Ceilândia, voltada à promoção da saúde e bem-estar de jovens entre 18 e 29 anos. O Programa desenvolve ações de terapia comunitária, prevenção à violência, ao uso de drogas e incentivo a práticas saudáveis, culturais e empreendedoras, fortalecendo o protagonismo juvenil.

Cultura que segue o ano inteiro nas periferias

O CarnaFlow também faz parte de uma agenda contínua da 2ª edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, que segue até julho com ações em diferentes territórios do Distrito Federal. Estão previstas atividades como: Rodas de Samba, na Casa Akotirene e Festival Cine de Expressão, no Jovem de Expressão em Ceilândia; e Reggae na Praça e Baile Breguenaite em São Sebastião.