Polícia mira criminosos que se passavam por advogados no DF

Na manhã desta terça-feira (3/2), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 17ªDP, deflagrou operação policial visando desarticular duas organizações criminosas distintas que praticavam o golpe conhecido como “falso advogado”.

As investigações tiveram início em julho do ano passado quando dois moradores de Taguatinga receberam contatos de supostos advogados, os quais tinham os dados de seus processos e solicitaram supostas taxas para liberação de valores, quando as vítimas transferiram R$ 30 mil e R$ 50 mil para os autores.

"Constatou-se que os autores tinham acesso a senha de advogados e consultavam processos no âmbito do TJFDT e da Justiça Federal para dar autenticidade aos golpes", explicou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP. Inicialmente o grupo conseguia acesso aos e-mails dos advogados por meio de senhas vazadas na internet e posteriormente fazia a recuperação de senha no PJE e então assumia os acessos aos sistemas de consultas judicias.

Após a apuração em inquéritos policias distintos foram identificados dois grupos de estelionatários oriundos da Zone Leste da Capital Paulista, sendo decretada cinco prisões preventivas e expedidos dez mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos na presente data em São Paulo (SP), junto com ordens de sequestro de valores.

Os autores irão responder pelos crimes de estelionato (fraude eletrônica), lavagem de capitais e organização criminosa, ficando à disposição da Justiça após o cumprimento das ordens.