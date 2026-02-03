Caminhão tomba na DF-180 e deixa motorista ferido em Ceilândia

Um caminhão caçamba Mercedes-Benz, de cor amarela, tombou na manhã desta terça-feira (3/2), na DF-180, nas proximidades da Chácara Boa Esperança, em Ceilândia. O veículo parou fora da pista e o motorista sofreu ferimentos leves.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h24 e mobilizou três viaturas de resgate para atendimento da ocorrência. A vítima, um homem, já estava fora do veículo, consciente e orientado. Após os primeiros atendimentos no local, ele foi transportado para um hospital da região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para a ocorrência e ficou responsável pelos procedimentos de cuidado na via. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do tombamento.