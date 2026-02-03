InícioCidades DF
Homem é preso por agredir mulher trans em São Sebastião

Vítima relatou que foi agredida por um vizinho com um objeto contundente contendo pregos nas extremidades. Ela também foi ameaçada com faca

De acordo com a vítima, a agressão ocorreu por parte do vizinho - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde dessa segunda-feira (2/2), um homem suspeito de violência doméstica contra uma mulher trans, no Residencial do Bosque, em São Sebastião. No local, com apoio da viatura RP 4664, os policiais encontraram a vítima em via pública, apresentando sangramento na região da cabeça.

A vítima de 40 anos relatou que foi agredida por um vizinho, que a teria atingido com um objeto contundente contendo pregos nas extremidades, além de tê-la ameaçado com uma faca, conseguindo fugir em seguida para pedir socorro. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestou atendimento à vítima, posteriormente encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá para cuidados médicos.

Os policiais localizaram o autor na própria residência, situada no mesmo lote, onde ele apresentava comportamento alterado, durante a abordagem, confirmou que houve desentendimento com a vítima, culminando em agressão física. No interior da residência foram encontrados os instrumentos utilizados no crime, os quais foram apreendidos. Em consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que o autor possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

Em razão do estado de exaltação do indivíduo, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e de terceiros. O autor foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência por lesão corporal, bem como efetuado o cumprimento do mandado de prisão.

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 03/02/2026 09:06
