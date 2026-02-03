Homem é preso por agredir mulher trans em São Sebastião

De acordo com a vítima, a agressão ocorreu por parte do vizinho - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde dessa segunda-feira (2/2), um homem suspeito de violência doméstica contra uma mulher trans, no Residencial do Bosque, em São Sebastião. No local, com apoio da viatura RP 4664, os policiais encontraram a vítima em via pública, apresentando sangramento na região da cabeça.

A vítima de 40 anos relatou que foi agredida por um vizinho, que a teria atingido com um objeto contundente contendo pregos nas extremidades, além de tê-la ameaçado com uma faca, conseguindo fugir em seguida para pedir socorro. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) prestou atendimento à vítima, posteriormente encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá para cuidados médicos.

Os policiais localizaram o autor na própria residência, situada no mesmo lote, onde ele apresentava comportamento alterado, durante a abordagem, confirmou que houve desentendimento com a vítima, culminando em agressão física. No interior da residência foram encontrados os instrumentos utilizados no crime, os quais foram apreendidos. Em consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que o autor possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

Em razão do estado de exaltação do indivíduo, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e de terceiros. O autor foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência por lesão corporal, bem como efetuado o cumprimento do mandado de prisão.