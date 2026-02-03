"Colocaram um preço pela cabeça dele", diz defesa de Pedro Turra

Pedro Turra está preso em uma cela individual no Centro de Detenção Provisória da Papuda - (crédito: Paulo Gontijo/Esp.CB/D.A Press)

A defesa de Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, apresentou, nesta terça-feira (3/2), posts em redes sociais e mensagens com ameças ao jovem. Um deles, segundo o advogado Daniel Kaefer, oferece "R$ 20 mil no Pix pela cabeça" do investigado. Pedro Turra está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória da Papuda pela agressão que levou um adolescente de 16 anos para a UTI, em 23 de janeiro, na saída de uma festa, em Vivente Pires.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Post oferece "recompensa pela cabeça" do jovem (foto: Material cedido ao Correio)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Kaefer, a família está sem qualquer contato com o indiciado, enquanto ameaças já foram formalmente levadas ao conhecimento do magistrado. A situação de Pedro Turra é considerada extremamente grave pela defesa. Em entrevista exclusiva ao Correio Braziliense, o advogado afirmou que não tem tido qualquer contato com o cliente e que nem mesmo a família recebeu informações oficiais sobre o estado atual dele. “Nós estamos completamente segregados do contato com o Pedro. Não temos informações nem da polícia nem de qualquer outro órgão”, comentou o advogado.

Ameaças chegam, também, por meio de mensagens, diz a defesa (foto: Material cedido ao Correio)

De acordo com a defesa, a mãe de Pedro vive um momento de profundo abalo emocional e medo constante. “Assim como toda e qualquer mãe, ela está extremamente fragilizada e temerosa pela vida do filho”, relatou Kaefer.

Além das ameaças nas redes sociais, a defesa relatou um episódio ocorrido na carceragem, onde o agressor teria recebido a ameaça de que iria sangrar, por um agente policial. Segundo o advogado, a descrição física do autor foi levada ao conhecimento da Justiça. Diante disso, foi determindo que Pedro fosse mantido em cela separada. “Não é cela especial, é uma cela individual por segurança e não privilégio”, explicou o defensor.

Familiares têm recebido mensagens ofensivas pelas redes sociais (foto: Material cedido ao Correio)

Comunicado

Em nota oficial, a defesa de Pedro Turra disse "manifestar extrema preocupação" diante das ameaças reiteradas de morte dirigidas ao custodiado e a seus familiares, especialmente à sua mãe, conforme registros e “prints” levados ao conhecimento das autoridades competentes.



"O teor das mensagens, marcadas por ódio e incitação à violência, evidencia risco real, atual e concreto, revelando ambiente que se aproxima perigosamente de um desfecho trágico. Nesse contexto, reafirma-se que a decisão do desembargador, ao determinar a manutenção de cela individual para Pedro Turra — por requerimento direto da defesa constituída — mostra-se não apenas correta, mas necessária para preservação da vida", infomou.

A defesa declarou, ainda, que adotará todas as medidas cabíveis e não tolerará que o processo penal seja substituído por linchamento virtual e ameaça física.





