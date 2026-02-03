GDF formaliza expansão da UnDF com nomeações e novo campus em Ceilândia

Em cerimônia no Palácio do Buriti, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou a nomeação de 110 docentes e 35 técnicos de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) para a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). A medida, que será publicada no Diário Oficial (DODF) desta terça-feira (3/2), vai ao encontro da abertura do novo campus da instituição em Ceilândia.

A estrutura, anteriormente pertencente a uma faculdade privada, foi oficialmente locada pelo Estado. O investimento previsto para 2026 é de R$ 25 milhões, focados na infraestrutura e na ampliação da oferta acadêmica. "Com certeza teremos muitos alunos das nossas escolas públicas que ingressarão na nossa universidade, que inclusive já ganhou o prêmio esse ano como uma das melhores universidades", defende o governador.

A expansão para Ceilândia busca conter a evasão escolar por falta de mobilidade, cuja maior vazão do ensino médio está localizada na região oeste. "Os estudantes vão se sentir menos tensionados a evadirem da universidade à medida que têm mais mobilidade, uma universidade mais próxima, funcionando em diferentes turnos, dispondo de cursos de diferentes áreas do conhecimento para fazerem uma escolha por suas vidas, por suas profissões e possam restituir isso em desenvolvimento socioeconômico para o DF", afirma a reitora pro tempore, Simone Benck.

Com o reforço dos novos servidores, que terão seus nomes publicados no Diário Oficial (DODF) nesta terça-feira (3/2), a UnDF deve atingir a marca de 200 docentes. O novo campus, que deve entrar em operação plena dentro de 30 a 40 dias, oferecerá cursos em diversas áreas do saber, com destaque inicial para as licenciaturas e as graduações em Nutrição e Enfermagem.

Atualmente, a universidade já conta com 1,7 mil alunos distribuídos em 19 cursos, e o início das aulas para o calendário acadêmico geral está mantido para o dia 9 de fevereiro.