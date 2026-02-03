Ato pelo impeachment de Ibaneis marca abertura dos trabalhos na CLDF

deputados e militantes de partidos da oposição realizaram um protesto em favor do impeachment do governador Ibaneis Rocha (MDB). - (crédito: Foto/Mila Ferreira)

No dia da abertura oficial dos trabalhos do ano de 2026 na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputados e militantes de partidos da oposição realizaram, em frente à Casa, um protesto em favor do impeachment do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dois pedidos já foram protocolados na CLDF, pelo PSOL e pelo PSB. Na quarta-feira (4/2), o PT, PC do B, PV, PDT e Rede vão protocolar um novo pedido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Esse é o maior escândalo de corrupção da história do Distrito Federal. O governador tem que ser afastado imediatamente. Se ele usou a posição de governador para entrar em um negócio fraudulento, ele não pode continuar no cargo, porque ele pode usar a mesma influência para interferir nas investigações”, disse o deputado Gabriel Magno (PT).

Além dos deputados distritais de oposição, o ato contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e ex-interventor federal do DF, Ricardo Cappelli. “É muito grave o que está acontecendo e, infelizmente, vai piorar. O governo disse que a oposição está manchando a imagem do BRB, mas o que está manchando a imagem do banco são os crimes que eles cometeram”, afirmou Cappelli.