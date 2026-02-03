PF faz operação contra criminosos que fraudavam correntistas da Caixa

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/2), a operação 0800 Linha Cruzada, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de fraudes contra correntistas da Caixa Econômica Federal.
As investigações indicaram a atuação de um grupo criminoso dedicado à obtenção ilícita de vantagens financeiras por meio de fraudes bancárias. Parte dos investigados foi presa em flagrante em ocasiões anteriores, o que evidenciou a estabilidade do vínculo associativo e a continuidade das práticas delitivas.
Na ação desta terça, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva, além do bloqueio de veículos pertencentes aos investigados, por determinação judicial.