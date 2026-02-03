InícioCidades DF
Motociclista morre após colisão com carreta na BR-060

Acidente ocorreu nas proximidades do Viaduto de Samambaia e provocou a interdição parcial da via

Bombeiros encontraram o condutor da moto caído no chão, sem sinais vitais
Bombeiros encontraram o condutor da moto caído no chão, sem sinais vitais - (crédito: Divulgação CBMDF)

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma motocicleta resultou na morte de um motociclista, na noite desta segunda-feira (3/2), na BR-060, próximo ao Viaduto de Samambaia.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e enviado ao local. Ao chegarem, os militares encontraram uma colisão entre uma carreta preta e uma motocicleta Honda CG 160, de cor vermelha. O condutor da moto estava caído no chão e, após avaliação dos socorristas, foi constatado que a vítima estava sem sinais vitais, apresentando lesões graves.

Durante o atendimento, duas faixas de rolamento precisaram ser interditadas, o que impactou o trânsito na região. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionados para as providências cabíveis.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 03/02/2026 21:05
