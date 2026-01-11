InícioCidades DF
Acidentes de trânsito deixam três feridos neste domingo no DF

Na primeira ocorrência, condutor e passageiro ficaram presos às ferragens de um carro após se chocarem contra um barranco. No segundo caso, uma colisão deixou um motociclista ferido

Sinistro ocorreu na manhã deste domingo (11/1), em Sobradinho - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Sinistro ocorreu na manhã deste domingo (11/1), em Sobradinho - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital após se envolverem em diferentes sinistros de trânsito na manhã deste domingo (11/1). Na primeira ocorrência, o condutor e um passageiro de um Toyota Corolla preto ficaram presos às ferragens do veículo após se chocarem contra um barranco na DF-150, em Sobradinho. 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes atuaram na estabilização do veículo e empregaram técnicas de desencarceramento para a retirar as vítimas do carro. Após avaliação pelos socorristas, ambas foram transportadas para unidades hospitalares da região. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).

Já na Rua 03 do Setor Habitacional Vicente Pires, uma colisão entre um veículo utilitário e uma motocicleta deixou um ferido. Após o isolamento, a sinalização da área e o gerenciamento de riscos, foram prestados os primeiros atendimentos ao motociclista, conforme o protocolo de trauma. Ele foi transportado para um hospital da região, consciente e orientado.

O condutor do automóvel também foi avaliado, mas não houve necessidade de encaminhamento hospitalar. Em ambos os casos, ainda não há informações sobre as dinâmicas dos acidentes nem detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. 

Motociclista ficou ferido após colisão em Vicente Pires
Motociclista ficou ferido após colisão em Vicente Pires (foto: Divulgação/CBMDF)

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 11/01/2026 16:23 / atualizado em 11/01/2026 16:25
