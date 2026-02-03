Casimiro debocha da Globo por análise da expulsão de Carrascal; entenda

A Globo divulgou uma imagem durante a final da Supercopa do Brasil, a qual não deu a certeza que a expulsão do meio-campista Carrascal, do Flamengo, no retorno do intervalo, foi correta. Assim, com a repercussão negativa da atitude, houve o desencadeamento de alguns desdobramentos. Entre eles, o streamer Casimiro, concorrente da emissora, expôs em transmissão ao vivo sua crítica à decisão da empresa.

"Cadê, Luis Roberto (narrador)? Tu procurou o pênalti por dois dias seguidos. Cadê o ângulo? Eu falei no grupo, vou buscar. Botei aqui: 'a única imagem que a dona Rede Globo tem de uma possível agressão é essa gravada com um celular v3?’' a galera que não conhece, é um telefone com uma câmera horrível", argumentou Casemiro.

"Eu também coloquei: 'Para o pênalti do Arrascaeta foram oito ângulos, tinha até colonoscopia dele'. E aí? Está melhorando, o pênalti no Arrascaeta a procura demorou quatro dias, dessa vez foram 20 minutos, está diminuindo e vai melhorando. Rede Globo parabéns, evoluindo sempre. Quatro dias procurando um pênalti e não encontraram, agora procurou 20 minutos e achou", complementou

Disputa entre Casimiro e Globo

O streamer e influenciador passou a ganhar maior notoriedade durante suas transmissões ao vivo na internet durante a pandemia. Esse foi o passo inicial para deslanchar e criar o seu próprio projeto digital, a CazéTV. Posteriormente, a proposta costurou parcerias e começou a adquirir direitos de transmissão de diversos campeonatos.

A partir disso, tornou-se um concorrente de audiência da Globo e até recebeu o convite para se tornar um funcionário da emissora, mas recusou. Ao longo do tempo, o grupo de comunicação percebeu o crescimento gradativo da CazéTV na internet e a intensa expansão entre diferentes públicos. Portanto, decidiu estabelecer a criação do seu próprio projeto esportivo digital na web para brigar pela audiência com a proposta de Casimiro.