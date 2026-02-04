Manutenção na rede elétrica afeta fornecimento de energia no DF

Moradores de Samambaia, Planaltina e do Plano Piloto enfrentam interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira (4/2). As suspensões integram o cronograma de manutenção e modernização da rede elétrica.

Em Samambaia, o desligamento ocorre das 9h às 15h nas quadras QR 510 e QR 512, para serviços de melhoria e manutenção da rede. Os trabalhos continuam na quinta-feira (5), no mesmo horário, nas quadras QR 514, QS 514, QN 516 e novamente na QR 512, com foco na modernização da infraestrutura elétrica.

Em Planaltina, as equipes atuam das 8h às 14h, na QS 01 e nas quadras 2 e 3. A interrupção é necessária para garantir a segurança das equipes técnicas durante a execução dos serviços.

No Plano Piloto, as intervenções atingem a CLN 116, SQN 116 e EQN 116, entre 8h30 e 14h30.

Segundo a concessionária, o cronograma contempla apenas intervenções com impacto superior a 100 clientes, todos previamente comunicados. Os horários informados correspondem ao período máximo previsto para a execução dos serviços.