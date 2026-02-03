PMDF irá monitorar veículos roubados em tempo real após registro no 190

Com a nova dinâmica, o cidadão não precisa mais se deslocar até uma delegacia apenas para cadastrar a placa do veículo roubado - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A Polícia Militar (PMDF) passou a monitorar, em tempo real, de forma automática, as placas de veículos roubados a partir do registro da ocorrência pelo Centro de Atendimento — 190. Com a mudança, a informação é imediatamente inserida no sistema CORTEX, ampliando a capacidade de localização dos automóveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a corporação, a partir do momento em que o roubo é comunicado, a placa do veículo passa a ser acompanhada em tempo real, com integração aos sistemas de leitura automática de placas (OCR) e aos radares instalados nas vias do Distrito Federal. A medida garante maior agilidade na identificação do trajeto e na recuperação dos veículos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a nova dinâmica, o cidadão não precisa mais se deslocar até uma delegacia apenas para cadastrar a placa do veículo roubado, o que reduz a burocracia e torna o atendimento mais rápido e eficiente. A PMDF avalia que a iniciativa representa um avanço no uso da tecnologia aplicada à segurança pública, com ganhos operacionais e benefícios diretos à população, especialmente na resposta imediata a esse tipo de crime.