Manutenção na rede elétrica interrompe fornecimento no Plano Piloto e no Guará

Energia elétrica será interrompido temporariamente nesta terça-feira (3/2), quarta-feira (4/2) e no próximo domingo (8/2) - (crédito: Neoenergia - divulgação)

O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente nesta terça-feira (3/2), quarta-feira (4/2) e no próximo domingo (8/2) em pontos do Plano Piloto e do Guará, para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede elétrica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Temporal derruba postes e falta de energia atinge Guará e Sudoeste

Na terça a interrupção está prevista das 8h30 às 14h30 nas áreas da SQN 314, CLN 314 e SEPN 314. Na quarta será no mesmo horário, mas os serviços alcançam a CLN 116, SQN 116 e EQN 116. Já no domingo, a suspensão do fornecimento ocorre das 9h às 12h no Setor de Indústrias Gráficas (quadras 1 e 4) e na SQSW 500, blocos H e Q.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Neoenergia retira três toneladas de cabos clandestinos em um mês de operação



As ações fazem parte do cronograma da Neoenergia Brasília e ocorrem por motivos de segurança operacional.