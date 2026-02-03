InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Manutenção na rede elétrica interrompe fornecimento no Plano Piloto e no Guará

Serviços de modernização da Neoenergia Brasília provocam desligamentos programados em áreas residenciais e comerciais

Energia elétrica será interrompido temporariamente nesta terça-feira (3/2), quarta-feira (4/2) e no próximo domingo (8/2) - (crédito: Neoenergia - divulgação)
Energia elétrica será interrompido temporariamente nesta terça-feira (3/2), quarta-feira (4/2) e no próximo domingo (8/2) - (crédito: Neoenergia - divulgação)

O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente nesta terça-feira (3/2), quarta-feira (4/2) e no próximo domingo (8/2) em pontos do Plano Piloto e do Guará, para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede elétrica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na terça a interrupção está prevista das 8h30 às 14h30 nas áreas da SQN 314, CLN 314 e SEPN 314. Na quarta será no mesmo horário, mas os serviços alcançam a CLN 116, SQN 116 e EQN 116. Já no domingo, a suspensão do fornecimento ocorre das 9h às 12h no Setor de Indústrias Gráficas (quadras 1 e 4) e na SQSW 500, blocos H e Q.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As ações fazem parte do cronograma da Neoenergia Brasília e ocorrem por motivos de segurança operacional.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/02/2026 06:00 / atualizado em 03/02/2026 06:00
SIGA
x