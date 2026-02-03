Manutenção na rede elétrica interrompe fornecimento no Plano Piloto e no Guará

O fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente nesta terça-feira (3/2), quarta-feira (4/2) e no próximo domingo (8/2) em pontos do Plano Piloto e do Guará, para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede elétrica.
Na terça a interrupção está prevista das 8h30 às 14h30 nas áreas da SQN 314, CLN 314 e SEPN 314. Na quarta será no mesmo horário, mas os serviços alcançam a CLN 116, SQN 116 e EQN 116. Já no domingo, a suspensão do fornecimento ocorre das 9h às 12h no Setor de Indústrias Gráficas (quadras 1 e 4) e na SQSW 500, blocos H e Q.
As ações fazem parte do cronograma da Neoenergia Brasília e ocorrem por motivos de segurança operacional.
