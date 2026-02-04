Agências do trabalhador ofertam 528 vagas de emprego no DF nesta quarta-feira (4/2)

InícioCidades DF
As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 528 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (4/2). O maior salário ofertado é de R$ 4,5 mil, destinado a duas vagas para mecânico de veículos automotores a diesel, em Vicente Pires.

Agências do trabalhador oferecem 528 vagas no DF nesta quarta - (crédito: Divulgação/EBC)

Também se destacam sete oportunidades para sushiman no Lago Sul, com remuneração de R$ 2.800, além de uma vaga para topógrafo no Guará, exclusiva para pessoas com deficiência (PcD). Ainda para esse público, há uma oportunidade para servente de obras na mesma região, com salário de R$ 1.639.

No Plano Piloto, estão disponíveis seis vagas para carpinteiro, seis para bombeiro hidráulico, cinco para eletricista e duas para armador de estrutura de concreto, todas com salários de R$ 2,5 mil. A região também concentra oportunidades para 15 cumins, cinco atendentes balconistas, dois cozinheiros gerais e 25 vagas para auxiliares de almoxarifado, confeiteiro, cozinha e padeiro. Nesses casos, a remuneração é de R$ 1.750,68, com exigência de experiência profissional.

Todas as vagas oferecem benefícios. Os interessados podem se candidatar por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas do dia, o cadastro permanece ativo para futuras oportunidades.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 04/02/2026 07:30
