Agências do trabalhador ofertam 528 vagas de emprego no DF nesta quarta-feira (4/2)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 528 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (4/2). O maior salário é de R$ 4,5 mil, destinado a duas vagas para mecânico de veículos automotores a diesel, em Vicente Pires.

Também se destacam sete oportunidades para sushiman no Lago Sul, com remuneração de R$ 2.800, além de uma vaga para topógrafo no Guará, exclusiva para pessoas com deficiência (PcD). Ainda para esse público, há uma oportunidade para servente de obras na mesma região, com salário de R$ 1.639.

No Plano Piloto, estão disponíveis seis vagas para carpinteiro, seis para bombeiro hidráulico, cinco para eletricista e duas para armador de estrutura de concreto, todas com salários de R$ 2,5 mil. A região também concentra oportunidades para 15 cumins, cinco atendentes balconistas, dois cozinheiros gerais e 25 vagas para auxiliares de almoxarifado, confeiteiro, cozinha e padeiro. Nesses casos, a remuneração é de R$ 1.750,68, com exigência de experiência profissional.

Todas as vagas oferecem benefícios. Os interessados podem se candidatar por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas do dia, o cadastro permanece ativo para futuras oportunidades.