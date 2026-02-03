Agências do trabalhador ofertam 447 vagas de emprego no DF nesta terça-feira (3/2)

Interessados podem comparecer nas Agências do Trabalhador das 8h às 17h durante a semana - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (3/2), 447 vagas de emprego para candidatos com variados perfis profissionais. As oportunidades oferecem salários entre R$ 1,6 mil e R$ 4,5 mil, além de benefícios, e incluem vagas para pessoas com deficiência e aprendizes em diversas regiões do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A chance com melhor remuneração é o cargo de mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores), em Vicente Pires, que conta com duas vagas disponíveis, e requer experiência. Já a função com mais vagas é a de operador de caixa contando com 25 vagas no Núcleo Bandeirante e dez no Guará.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.