Administração penitenciária mantém Pedro Turra em cela individual

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) decidiu manter Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, em cela individual no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Papuda. A definição veio após provocação da Justiça, que solicitou à pasta uma avaliação técnica diante do pedido da defesa para a manutenção da medida.

Embora tenha concordado com o isolamento, a Seape não estabeleceu prazo para a permanência do jovem nessa condição. "(...) neste momento, faz-se necessária a sua permanência em cela individualizada garantindo a sua incolumidade física, sem qualquer tipo de privilégio ou tratamento diferenciado".

Pedro Turra está preso preventivamente por decisão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), acusado de espancar e deixar em coma um adolescente de 16 anos, na saída de uma festa em Vicente Pires, na madrugada de 23 de janeiro. Segundo decisões judiciais já proferidas no caso, a cela individual não configura direito à prisão especial, mas uma medida excepcional adotada para preservar a integridade física do detento diante de ameaças relatadas.

Para Albert Halex, advogado da família da vítima, a medida tomada pela Corte por mantê-lo preso foi correta. "Houve combinação de depoimentos na sede da delegacia e também ameaça às testemunhas. Então, essa é a medida de rigor e que se põe ao caso."

A defesa de Pedro sustenta que o isolamento é necessário diante de ameaças de morte que teriam sido feitas contra o jovem, inclusive nas redes sociais, e aguarda novas manifestações da Justiça sobre pedidos de reconsideração da prisão.