Pré-carnaval começa no próximo sábado (7); confira a programação

*Por Ana Carolina Alli

A programação de pré-carnaval do DF Folia começa neste sábado (7), com 10 blocos previstos até o dia 10, em diferentes regiões do Distrito Federal, além do Plano Piloto. Até o dia 13, 46 blocos estão previstos. Ao todo, serão 73 blocos por todo o Distrito Federal. A iniciativa é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), em parceria com a Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade.



As comemorações estarão presentes em regiões como Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Gama, Sobradinho, Águas Claras, Riacho Fundo, São Sebastião, Cruzeiro, Guará, Estrutural, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Jardim Botânico, Fercal e Água Quente, possibilitando o acesso ampliado ao carnaval de rua do DF.

Além de celebrar a diversidade cultural, o DF Folia 2026 também impulsiona setores como turismo, comércio, gastronomia e serviços, fortalecendo a economia local e reafirmando o carnaval de rua como um patrimônio cultural vivo do Distrito Federal.

Do total de recursos previstos, R$ 8,3 milhões serão destinados diretamente aos blocos, com valores que variam de acordo com o porte, o histórico e o público estimado de cada agremiação, conforme critérios estabelecidos em edital público. Os Territórios Folia, espaços que concentram grandes atrações e fluxo expressivo de foliões, poderão receber até R$ 500 mil por projeto, garantindo estrutura, segurança e programação diversificada.

O DF Folia 2026 contará, ainda, com três grandes territórios, entre os dias 14 e 17 deste mês: o Gran Folia 2026, no Quadrante 2 da Esplanada dos Ministérios; a Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República; e o Setor Carnavalesco Sul — Circuito Brasília em Folia, no Setor Comercial Sul (quadras 5 e 3 e na Via S2).

Confira a programação do pré-carnaval:

Sábado (7)

Bloco Tá Chic, Tá Bacana: 16h às 20h – Praça Sapucaia, Riacho Fundo II

Suvaco da Asa: 15h às 21h – Espaço Cultural Ibero-americano, Eixo Monumental, Plano Piloto

Desodorante do Suvaco: 15h às 21h – Em frente ao comércio da SRES, entre as quadras 8 e 10, Cruzeiro Velho

Bloco Marchinhas 60+ Ano 2026: 12h às 19h – Conic (Setor de Diversões Sul, Plano Piloto)

Bloco do Pretinho: 19h às 2h – Quadra 02, Conjunto B, Espaço de Múltiplas Funções Rafael Gregório, Varjão

Bloco Galo Cego: 14h às 22h – SBS Quadra 02, estacionamento atrás do Bloco A (Edifício-Sede I do Banco do Brasil), Plano Piloto.

Domingo (8)

Carnaval Urgente 2026: 14h às 22h – SBS Quadra 2, estacionamento atrás do Bloco A (Edifício-Sede I do Banco do Brasil), Plano Piloto.

Cafuçu do Cerrado 2026: 15h às 22h – Espaço Cultural Ibero-americano (antigo Complexo Funarte), Eixo Monumental, Plano Piloto.

Dia 13/2

Charanga da Alegria: 14h às 19h30 – Setor QI, Taguatinga

System Safadown: 15h às 22h – Setor Comercial Sul, Setor Carnavalesco Sul, Plano Piloto.

