Polícia prende suspeito por série de homicídios em Caldas Novas; adolescente é internado

Mortes cometidas com extrema violência, corpos enterrados para ocultação dos crimes e a participação de pessoas próximas às vítimas. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga uma sequência de homicídios em Caldas Novas que resultou, na terça-feira (3/2), na internação provisória de um adolescente de 17 anos e na prisão de Alessandro Belo Rosa, 47, apontado como executor das mortes no último dia 27.

As vítimas, identificadas como Raimundo Tote de Morais e Amarildo Rodrigues Moreira, foram assassinadas com golpes na cabeça e tiveram os corpos ocultados em áreas distintas do município.

Alessandro foi preso no último dia 27 de janeiro durante cumprimento de mandado de execução de pena por homicídio cometido contra a ex-mulher em 2014, após descumprir a monitoração eletrônica. Durante a prisão, policiais apreenderam o telefone celular do investigado, que continha imagens dele e do adolescente com as mãos sujas de sangue logo após o desaparecimento de Amarildo.

No dia seguinte, equipes da PCGO localizaram o adolescente, que indicou o local onde o corpo de Amarildo estava enterrado: no quintal da casa ocupada por Alessandro. Segundo a apuração, a vítima foi morta no imóvel em 22 de janeiro, com golpes de marreta e enterrada pelos investigados.

Em nova diligência em 29 de janeiro, a polícia encontrou o provável corpo de Raimundo Tote em uma área de mata, a cerca de um quilômetro do local de trabalho da vítima, também após indicação do adolescente. Raimundo teria sido morto em 10 de janeiro, com golpes de bloco de cimento na cabeça e, em seguida, estrangulado com um cabo de aço. Após o crime, os suspeitos teriam roubado o celular e dinheiro da vítima antes de ocultar o corpo.

A internação do adolescente foi cumprida pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Caldas Novas, vinculada à 19ª Delegacia Regional de Polícia. Segundo a investigação, há indícios de envolvimento do menor em atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

As investigações apuram crimes de homicídio qualificado, latrocínio, ocultação de cadáver e fornecimento de bebida alcoólica a menor. Segundo a Polícia Civil, Alessandro Belo Rosa possui diversos registros criminais por crimes contra a vida e contra o patrimônio, além de haver fortes indícios de seu envolvimento em outros homicídios.

