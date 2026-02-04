Amigos de adolescente agredido doam sangue

Amigos e familiares do adolescente de 16 anos agredido em Vicente Pires, em 23 de janeiro, por Pedro Arthur Turra Basso, 19, seguem mobilizados para a doação de sangue, após um apelo feito pela família nas redes sociais. O jovem segue internado em estado grave, em coma, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília Águas Claras, e precisa da manutenção do estoque de sangue durante o tratamento.

Nos últimos dias, grupos de amigos da vítima têm comparecido ao Centro Médico de Brasília, na Asa Sul, de forma organizada. A mobilização partiu dos próprios colegas, que se dividiram em grupos para atender ao pedido da equipe médica.

Entre os voluntários estão as estudantes Júlia Alecrim e Maria Ramos, ambas de 18 anos, que conviveram com o adolescente na escola. Apesar de não serem da mesma turma, elas faziam parte do mesmo grupo de amigos e mantinham contato frequente. Segundo as jovens, a notícia da agressão abalou profundamente o grupo.“Mesmo não sendo da mesma sala, ele sempre esteve com a gente. Quando recebemos a notícia do que tinha acontecido, foi um choque absurdo. Doar sangue é uma forma de ajudar”, relatou Júlia.

O estudante Cauã de Oliveira, 18, amigo do adolescente há cerca de dois anos, também participou da mobilização. Mais velho do que a vítima, Cauã explicou que, apesar da diferença de idade, a convivência era constante.“A gente se via sempre, fim de semana, em grupo. Ver um amigo tão novo passar por isso deixa a gente sem chão. Vir doar é a única forma que encontrei de fazer alguma coisa por ele”, afirmou.

O adolescente foi espancado na madrugada de 23 de janeiro, em Vicente Pires. O ex-piloto Pedro Arthur Turra Basso é investigado pelo crime. Desde então, o quadro clínico do jovem é considerado delicado. As doações estão sendo recebidas no Centro Médico de Brasília. O atendimento ocorre por agendamento ou por ordem de chegada.