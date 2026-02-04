Brasília em 2 horas: roteiro rápido para conhecer o centro da capital

A beleza arquitetônica da parte central de Brasília é uma das características da nossa capital - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

Brasília, com seus vastos espaços abertos e monumentos icônicos, pode parecer intimidante para quem tem pouco tempo. No entanto, é possível absorver a essência do Plano Piloto em um roteiro a pé de apenas duas horas, focado nos principais cartões-postais do Eixo Monumental, todos obras-primas de Oscar Niemeyer.

Ponto de partida: Conjunto Cultural da República

Comece sua caminhada no Conjunto Cultural da República. De um lado, você verá o Museu Nacional Honestino Guimarães, com seu formato de cúpula que lembra um planeta. Do outro, a Biblioteca Nacional, um bloco retangular sóbrio. Juntos, eles formam um belo contraste arquitetônico e o ponto de partida ideal para a exploração.

Parada obrigatória: Catedral Metropolitana

Atravessando o Eixo Monumental, sua próxima parada é a Catedral Metropolitana de Brasília. Sua estrutura hiperboloide, composta por 16 colunas de concreto que se curvam em direção ao céu, é única. No interior, a luz natural é filtrada pelos vibrantes vitrais desenhados pela artista franco-brasileira Marianne Peretti. Olhe para cima e contemple os três anjos esculpidos por Alfredo Ceschiatti, que flutuam suspensos no ar, completando a atmosfera celestial do local.

Destino final: Congresso Nacional

Continue a caminhada pela Esplanada dos Ministérios, observando os prédios idênticos que abrigam o poder executivo, até chegar à Praça dos Três Poderes. Ali se destaca o Congresso Nacional, com suas duas torres e as famosas cúpulas. A cúpula menor e côncava (voltada para baixo) abriga o plenário do Senado Federal, simbolizando um ambiente de reflexão. A cúpula maior e convexa (voltada para cima) pertence à Câmara dos Deputados, representando uma estrutura aberta para acolher as vozes do povo brasileiro.

Dicas para o passeio

Melhor horário: Opte pelo início da manhã ou final da tarde para evitar o sol forte e o calor intenso, característicos do cerrado.

Hidratação e proteção: Leve uma garrafa de água, use protetor solar e chapéu. A umidade do ar em Brasília costuma ser baixa entre agosto e outubro.

Acessibilidade: O percurso é plano e realizado em calçadas largas, sendo acessível para cadeiras de rodas, embora as distâncias entre os monumentos possam ser longas.

