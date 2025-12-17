Livro propõe olhar além dos monumentos de Brasília

Brasília, reconhecida mundialmente por seu conjunto monumental assinado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, ganha agora uma nova leitura sobre o que significa preservar o patrimônio. Nesta quinta-feira (18/12), às 16h, será lançado, no auditório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o livro “Brasília além do monumental: arquitetura, paisagem e novos rumos para a preservação do moderno”. A obra é resultado de três anos de encontros promovidos pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do Distrito Federal (Icomos-DF) em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB).
O livro parte de um questionamento sobre o patrimônio da capital se resumir aos grandes ícones presentes nos cartões-postais, ao invés de também incluir os espaços do dia a dia, como as superquadras, os pilotis, as áreas verdes e os locais de convivência. A partir dessa provocação, a publicação propõe uma abordagem mais ampliada da preservação urbana, reconhecendo a arquitetura não monumental como parte da identidade de Brasília.
Para Ana Clara Giannecchini, uma das organizadoras do livro, ampliar esse olhar faz parte de uma compreensão mais complexa sobre a capital. “O ganho principal é entender que Brasília é muito mais que seus palácios. Há uma vida que pulsa na cidade. Brasília não é mais um ideal de cidade, é uma cidade real e concreta que possui inúmeras histórias das comunidades que vieram morar aqui”, afirma.
Ela destaca ainda a importância de enxergar a cidade como um todo integrado. “É enxergar a cidade como uma paisagem. É uma dinâmica que une os grupos sociais com os elementos construídos. É uma abordagem que faz toda a diferença”, completa.
Organizado por Ana Clara Giannecchini, João Schincariol e Maritza Dantas, o livro é dividido em três seções e reúne 12 textos de autores ligados às instituições envolvidas.
Serviço
Lançamento do livro “Brasília além do monumental: arquitetura, paisagem e novos rumos para a preservação do moderno”
Data: 18 de dezembro de 2025
Horário: 16h
Local: Auditório do Iphan – Sede, Asa Sul
