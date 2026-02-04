"Estou tranquilo com minha consciência", diz Ibaneis sobre novo pedido de impeachment

Após um novo pedido de impeachment na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), protocolado nesta quarta-feira (4/2), o governador Ibaneis Rocha não se demonstrou preocupado. Ao Correio, ele classificou a mobilização dos partidos que pediram o impeachment como "barulho da oposição".

"Nenhum dos pedidos de impeachment tem fundamento que não seja político, o que não tem nada de ilegítimo. Eu estou muito tranquilo com a minha consciência de que só tentei fazer o melhor", destacou o governador em entrevista ao Correio. "Estamos em ano eleitoral", acrescentou.

O pedido protocolado nesta quarta-feira foi assinado por representantes do PT, PV, PC do B, Rede e PDT. Este é o terceiro pedido de impeachment protocolado somente neste ano por partidos da oposição na CLDF.