Novo pedido de impeachment de Ibaneis é protocolado na CLDF nesta quarta (4)

Um novo pedido de impeachment do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi protocolado nesta quarta-feira (4/2) na presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O pedido foi assinado por representantes do PT, PV, PC do B, Rede e PDT. Este é o terceiro pedido de impeachment protocolado somente neste ano por partidos da oposição na Casa.

Estiveram presentes no ato do protocolo o presidente do PT-DF, Guilherme Sigmaringa; o presidente do PCdoB-DF, João Vicente Goulart; a senadora Leila Barros (PDT); o deputado federal Reginaldo Veras (PV); a deputada federal Érika Kokay (PT) e os deputados distritais do PT, Gabriel Magno, Chico Vigilante e Ricardo Valle.

“Foi um pedido escrito a cinco mãos por estes cinco partidos que foram os mesmos que estiveram no STJ há duas semanas”, afirmou Guilherme Sigmaringa, presidente do PT, referindo-se ao pedido das legendas para que o governador fosse investigado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que resultou na instalação de um procedimento para apurar a participação do governador Ibaneis Rocha (MDB) nas tratativas envolvendo o BRB e o Banco Master.

A senadora Leila Barros também esteve presente e falou em nome do PDT. “Nós temos o dever de estar aqui defendendo o nosso patrimônio. O BRB corre o risco de ser liquidado e ser federalizado, que é um tema que estamos tratando no Congresso Nacional”, disse.

“Há visível materialidade de crime, e quem está dizendo isso não somos nós, parlamentares, é a Polícia Federal e o Banco Central. Se não pedíssemos o impeachment, estaríamos sendo omissos diante das inúmeras provas que estão sendo apresentadas”, salientou o deputado Reginaldo Veras.

