GDF inicia a instalação de câmeras nas passarelas subterrâneas

As imagens captadas serão enviadas para o Ciob e para centros de monitoramento da SSP-DF e da Novacap - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

Por Luiz Francisco*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou a instalação de câmeras nas passarelas subterrâneas do Plano Piloto. A iniciativa, em parceria entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), é um projeto-piloto para ampliar a segurança dos pedestres e prevenir crimes. Os primeiros pontos a serem monitorados estão entre as quadras 103 e 203 da Asa Norte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Para rede pública, assistência a paciente com câncer grave é "não urgente"

O monitoramento das passarelas está alinhado à política de Prevenção Criminal para orientar as intervenções urbanas voltadas à redução de vulnerabilidades e à prevenção da violência. O Distrito Federal é o primeiro a adotar a medida como política de Estado.

Leia também: Triplo homicídio após briga em prostíbulo em Samambaia vai a Júri

A iniciativa está em fase de teste, no entanto, a estratégia do GDF prevê que cada passarela tenha quatro câmeras posicionadas nos principais fluxos de circulação de pedestres. As imagens serão acompanhadas pelos centros de monitoramento da SSP-DF, da Novacap e do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que utilizarão as tecnologias como ferramenta de segurança pública.

Leia também: Na lista da Interpol, acusado de homicídio é condenado após extradição

As primeiras passarelas subterrâneas a serem monitoradas estão entre as quadras 103 e 203 da Asa Norte. Também foram instaladas câmeras nos pontos localizados na Asa Sul, nas quadras 101/201, 103/203 e 105/205, porém, os pontos de monitoramento não estão funcionando porque aguardam a conclusão de energia elétrica.

Um acordo de cooperação técnica entre a SSP-DF e a Novacap está em estudo para que as ações de segurança sejam permanentes e para dificultar a destruição das estruturas.



