Golpe com falso pagamento em site leva polícia a grupo com base no Paraná

Desarticulação de grupo suspeito foi conduzida pela 17ª Delegacia de Polícia (DP) - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/1), a operação “Olx Pay” para desarticular um grupo suspeito de aplicar golpes contra usuários de uma plataforma de comércio eletrônico. A ação foi conduzida pela 17ª Delegacia de Polícia.

Segundo a investigação, ao menos 12 vítimas registraram ocorrências desde o início do ano passado. Todas anunciavam celulares de alto valor no site e eram procuradas por supostos compradores, que diziam realizar o pagamento pela própria plataforma.

Após breve negociação, os golpistas enviavam às vítimas um e-mail falso, simulando a confirmação da transação, e acionavam um motoboy para retirar o aparelho na residência do vendedor. Em seguida, solicitavam o pagamento de uma suposta taxa de liberação do valor. Mesmo após a transferência da comissão, o dinheiro nunca era creditado, e as vítimas ficavam sem o celular e sem o valor pago.

No início das apurações, a polícia prendeu um homem suspeito de receptar os aparelhos na região central de Ceilândia. Parte dos celulares foi recuperada. Com o avanço das diligências, os investigadores identificaram sete integrantes do grupo, a maioria residente em Curitiba (PR), destino de parte dos aparelhos.

De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, apenas em uma conta vinculada a um aplicativo de entregas foram solicitadas 47 corridas de moto no Distrito Federal, o que indica a possibilidade de outras vítimas.

Os suspeitos foram indiciados por 12 crimes de estelionato por meio eletrônico, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça expediu mandados de busca e apreensão contra dois apontados como líderes do grupo, ambos em Curitiba, cumpridos nesta quarta.