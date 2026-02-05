Carro atinge árvore no Gama e deixa uma pessoa gravemente ferida

Um grave sinistro de trânsito foi registrado na madrugada desta quinta-feira (5/2) no Setor Norte do Gama. O carro, Honda Fit, de cor preta, colidiu contra uma árvore e deixou uma pessoa ferida em estado grave. O caso ocorreu às 1h19 e chamou a atenção pela gravidade dos ferimentos da vítima, que precisou ser encaminhada com urgência ao hospital, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou duas viaturas para o resgate. Após o isolamento da área e o gerenciamento dos riscos existentes, os socorristas iniciaram a retirada da vítima, seguindo rigorosamente os protocolos de atendimento a trauma e utilizando ferramentas específicas.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e ficou responsável pelos procedimentos no local.