Bloco Charanga da Alegria abre o carnaval de Taguatinga no próximo dia 13/2

O carnaval em Taguatinga começa na sexta-feira (13/2) com o Bloco Charanga da Alegria, que sairá na praça da QI 25, em frente à Facita e ao Batalhão das Artes, em Taguatinga Norte. O bloco foi criado pela Cia Artcum, que leva o boi Jatobá ao quadradinho há mais de 30 anos.
O bloco será embalado pela banda Ekletikos e terá marchinhas clássicas, brincadeiras culturais, danças folclóricas e muita festa.
O evento ocorre das 14h às 19h e contará com estrutura de convivência como banheiros químicos e barracas de vendas. Confira o serviço:
Serviço
Local: Praça da QI 25, em frente a Facita e Batalhão das Artes (Taguatinga Norte)
Dia: 13/2 (sexta-feira)
Horário: 14h às 19h
Evento Gratuito