InícioCidades DF
CB.FOLIA

Bloco Charanga da Alegria abre o carnaval de Taguatinga no próximo dia 13/2

Com músicas para todas as idades, o bloco acontece na Praça da QI 25, entre as 14h e as 19h

Bloco Charanga da Alegria movimenta o carnaval de Taguatinga - (crédito: Divulgação)
Bloco Charanga da Alegria movimenta o carnaval de Taguatinga - (crédito: Divulgação)

O carnaval em Taguatinga começa na sexta-feira (13/2) com o Bloco Charanga da Alegria, que sairá na praça da QI 25, em frente à Facita e ao Batalhão das Artes, em Taguatinga Norte. O bloco foi criado pela Cia Artcum, que leva o boi Jatobá ao quadradinho há mais de 30 anos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O bloco será embalado pela banda Ekletikos e terá marchinhas clássicas, brincadeiras culturais, danças folclóricas e muita festa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento ocorre das 14h às 19h e contará com estrutura de convivência como banheiros químicos e barracas de vendas. Confira o serviço:

Serviço

Local: Praça da QI 25, em frente a Facita e Batalhão das Artes (Taguatinga Norte)

Dia: 13/2 (sexta-feira)

Horário: 14h às 19h

Evento Gratuito

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 05/02/2026 14:34
SIGA
x