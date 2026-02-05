Zoo de Brasília abre enquete para escolher nome de filhotes de sagui

Zoo de Brasília abre enquete para escolha dos nomes dos filhotes de sauim-de-coleira - (crédito: Divulgação)

Nesta quinta-feira (5/2), o Zoológico de Brasília abriu uma enquete nas redes sociais para escolher os nomes de dois filhotes de sagui da espécie Saguinus bicolor, nascidos em setembro do ano passado. A votação ficará disponível por 24 horas e será encerrada nesta sexta-feira (6/2), às 9h.

Os nomes em votação foram selecionados a partir de sugestões dos próprios seguidores nas redes sociais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. A equipe reuniu os nomes mais pedidos e curtidos. Dentre as sugestões para o filhote macho estão os nomes João, Caju, Tacacá e Fauna. Para a fêmea as opções são Maria, Castanha, Tapioca e Flora.

Os filhotes podem ser vistos pelo público durante a visitação no zoológico. Saudáveis e em ótimo desenvolvimento, são filhos do casal Tucupi e Ama-tiri.

Espécie em extinção

O sauim-de-coleira é uma espécie em extinção da região de Manaus (AM) que está classificada como Criticamente Em Perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A principal ameaça à espécie é a perda de habitat causada pelo avanço urbano e pelo desmatamento.O Zoológico de Brasília participa do programa de conservação do sauim-de-coleira incluindo educação ambiental, manejo responsável e sensibilização do público.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel