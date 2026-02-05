DF tem dia abafado e permanece sob aviso laranja para chuvas intensas

O Distrito Federal amanheceu nesta quinta-feira (5/2) com temperaturas amenas, mas deve enfrentar dia abafado e condições favoráveis para a ocorrência de chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital está sob aviso laranja para chuvas intensas, que indica risco de precipitações volumosas acompanhadas de rajadas de vento. Os termômetros marcaram mínima de 19°C e a temperatura máxima está prevista em 29°C, caso não haja longos períodos de abertura de sol.

As condições atmosféricas continuam favoráveis à ocorrência de chuvas, que devem acontecer de forma irregular, segundo o Inmet. Regiões como Planaltina, Recanto das Emas e Paranoá têm maior probabilidade de registrar volumes mais significativos de precipitação quando comparadas a outras áreas do Distrito Federal.

Apesar da presença de chuva, a temperatura não apresenta queda expressiva, o que contribui para o desconforto térmico. Segundo a meteorologista do Inmet, Pâmela Ávila, o fenômeno ocorre devido à combinação entre aberturas de sol e nebulosidade. “Funciona como uma estufa: a radiação solar entra, mas a nebulosidade impede que o calor se dissipe, mantendo o ambiente mais quente e úmido”, explicou.

O Distrito Federal está atualmente sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema caracterizado pela persistência de áreas de instabilidade que se estendem da Região Norte até o Sudeste do país. A previsão é de que esse padrão atmosférico atue por, pelo menos, mais três dias, mantendo o DF dentro da faixa de maior instabilidade.