Homem que atirou 6 vezes em taxista na rodoviária é capturado no Piauí

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do DF, a Polícia Militar do Estado de Goiás e agentes do Piauí capturaram, nesta quinta-feira (5/2), Franci de Brito Sousa, 50 anos. O homem estava foragido desde 2018 depois de cometer uma tentativa de homicídio contra um taxista, entre a estação do metrô Shopping e a passarela da Rodoviária Interestadual de Brasília.

O crime ocorreu em agosto, por volta das 3h30. Segundo as investigações, Franci chegou ao local em um Fox vermelho e disparou seis vezes com um revólver calibre .38 contra o carro em que estava a vítima. O crime teria motivo passional, segundo a polícia.

O taxista sobreviveu ao ataque. Franci é natural de Cocal, no Piauí, e estava escondido em um município próximo, em Parnaíba (PI). Contra ele, há um mandado de prisão condenatório expedido em 2024 pela Justiça do DF, em que o sentencia a 10 anos por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

