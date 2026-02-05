Criminosos encapuzados arrombam lotérica e levam R$ 20 mil; Veja vídeo

Quatro criminosos encapuzados invadiram uma casa lotérica e levaram mais de R$ 20 mil em espécie. O furto ocorreu por volta das 3h desta quinta-feira (5/2) e foi filmado por câmeras do circuito interno de segurança.
As imagens mostram, inicialmente, dois homens em posse de uma ferramenta tentando arrombar a porta que dá acesso a um cofre. Segundo o delegado Fernando Fernandes, chefe da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), os autores usavam luvas e entraram no estabelecimento por meio de uma janela do telhado.
Outras imagens mostram as grades das janelas cerradas. Do cofre, os criminosos levaram mais de R$ 20 mil. O furto foi identificado por uma funcionária do local que chegou pela manhã para trabalhar.
O caso segue em investigação. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.
Veja video:
