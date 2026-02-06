InícioCidades DF
TRANSPORTE

Metrô terá horários alterados no fim de semana pré-carnaval

No sábado (7/2), o funcionamento permanecerá sem mudanças, mas domingo (8/2) haverá alterações nas linhas em funcionamento depois das 21h30

Metrô terá horário de funcionamento alterado no final de semana - (crédito: Gabriel Jabur / Agência Brasília)
Metrô terá horário de funcionamento alterado no final de semana - (crédito: Gabriel Jabur / Agência Brasília)

Neste fim de semana pré-carnaval, o Metrô-DF terá horário de funcionamento alterado no Distrito Federal. 

No sábado (7/2), o funcionamento permanecerá sem mudanças, das 5h30 até as 23h30. Já no domingo (8/2), os horários são diferenciados: das 7h até às 21h30, todas as estações abertas para embarque e desembarque. Mas a partir das 21h30, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque.

Todas as demais estações estarão abertas somente para desembarque de passageiros até o final do horário funcionamento.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 06/02/2026 11:41
