Metrô terá horários alterados no fim de semana pré-carnaval

Metrô terá horário de funcionamento alterado no final de semana - (crédito: Gabriel Jabur / Agência Brasília)

Neste fim de semana pré-carnaval, o Metrô-DF terá horário de funcionamento alterado no Distrito Federal.

No sábado (7/2), o funcionamento permanecerá sem mudanças, das 5h30 até as 23h30. Já no domingo (8/2), os horários são diferenciados: das 7h até às 21h30, todas as estações abertas para embarque e desembarque. Mas a partir das 21h30, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque.

Todas as demais estações estarão abertas somente para desembarque de passageiros até o final do horário funcionamento.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel