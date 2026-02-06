Homem é preso por tentativa de homicídio na Asa Norte

Homem foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/D.A.Press)

Um homem em situação de rua de 51 anos foi preso por tentativa de homicídio após esfaquear outro indivíduo, 47, em condições de vulnerabilidade após uma discussão, no Bloco G da quadra 716 Norte. O autor do ataque atingiu a vítima com golpes de de faca no pescoço e na região da cintura.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na quinta-feira (5/2), por volta das 22h30, e atendeu a vítima no local. O homem recebeu cuidados médicos e foi encaminhado a uma unidade de hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

O autor do ataque foi localizado e preso em flagrante pelas equipes da Polícia Militar (PMDF) que atenderam a ocorrência. Ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

O caso é investigado como tentativa de homicídio. As circunstâncias e a motivação da agressão ainda serão apuradas pela Polícia Civil.