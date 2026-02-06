Quadrilha suspeita de mais de 20 furtos de veículos no DF é presa

Polícia Civil prende quadrilha suspeita de mais de 20 furtos de veículos no DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (6/2), integrantes de uma quadrilha especializada em furto de veículos, considerada uma das mais ativas da capital. Batizada de Clausa Lux, a ação é resultado de meses de investigação conduzidos pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) e mirou um grupo suspeito de envolvimento em ao menos 20 ocorrências no DF.

Segundo a polícia, os investigados têm entre 18 e 24 anos e atuavam principalmente na região da Estrutural e em áreas comerciais adjacentes. Parte deles já tinham antecedentes por crimes patrimoniais. A apuração identificou ao menos cinco furtos com autoria detalhada, além de indícios de participação do grupo em outros episódios ainda em fase de análise.

De acordo com as investigações, a quadrilha operava com divisão de tarefas. Os suspeitos chegavam aos locais-alvo em veículos de apoio ou bicicletas, estacionavam próximos aos automóveis das vítimas e, em poucos minutos, conseguiam abrir e ligar os carros, muitas vezes sem acionar alarmes. As ações ocorriam sobretudo em estacionamentos de empresas, galpões e vias públicas movimentadas, inclusive durante o horário comercial.

A polícia também apurou que veículos furtados passaram a ser usados como suporte logístico para novos crimes. Em um dos casos, um automóvel subtraído foi localizado pouco tempo depois sendo empregado em outra ação, o que, segundo os investigadores, reforçou o vínculo entre os envolvidos e a recorrência das práticas.

A identificação dos suspeitos ocorreu a partir do cruzamento de ocorrências e da análise de imagens de câmeras de segurança, o que permitiu individualizar a participação de cada integrante.

Os presos vão responder por furto qualificado, conforme o grau de envolvimento, e por associação criminosa.