Motorista de aplicativo é esfaqueado em assalto e colide em outros carros

Motorista é esfaqueado por passageiro, perde controle do carro e causa acidente em Taguatinga - (crédito: Reprodução CBMDF)

Um motorista de aplicativo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) após ser esfaqueado três vezes em uma tentativa de assalto em Taguatinga. Além dos ferimentos por faca, ele perdeu o controle do veículo e colidiu em outro carro na QNL 02.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Populares que estavam presentes no local, prestaram os primeiros socorros ao motorista esfaqueado. Segundo os bombeiros, o homem apresentava um quadro hemorrágico grave devido às facadas. Os autores das facadas eram passageiros do motorista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: STJ nega pedido de habeas corpus e mantém prisão de Pedro Turra

Após a avaliação dos militares, o motorista foi encaminhado para um hospital da região. Segundo a Polícia Militar (PMDF), os dois passageiros suspeitos da facada fugiram. Até o momento da publicação desta matéria, os envolvidos não foram localizados.