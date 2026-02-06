Em São Sebastião, chuva causa estragos e deixa via danificada

A chuva arrancou trechos do asfalto na Avenida do Morro da Cruz, em São Sebastião. - (crédito: Foto/Ana Carolina Alves)

A forte chuva que atingiu o Distrito Federal na tarde de quinta-feira (5/2) também causou estragos na Avenida Morro da Cruz, em São Sebastião. O temporal arrancou trechos do asfalto, deixando a via parcialmente danificada, oferecendo risco à circulação de veículos e pedestres.

Comerciantes da região, que preferiram não se identificar, relatam que a situação é recorrente e que os danos se repetem sempre que há chuvas mais intensas. Segundo eles, a força da água costuma descer pela avenida, abrindo buracos e comprometendo o pavimento. “Toda vez que chove é assim”, afirmou um dos comerciantes, que teme novos acidentes no local.

Em nota, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que equipes técnicas já atuam na região para minimizar os impactos da enxurrada e realizar uma avaliação detalhada das condições do pavimento e da via. “A vistoria técnica está em andamento para identificar a extensão dos danos e definir as intervenções necessárias”, afirmou a Novacap.

De acordo com a empresa, as medidas emergenciais priorizam a segurança de moradores, pedestres e motoristas, com ações voltadas à recomposição provisória dos trechos mais afetados até que as condições climáticas permitam a execução dos serviços definitivos. “Paralelamente, a Secretaria de Obras analisa as condições de drenagem da área, considerando as características do local e o volume de águas pluviais que convergem para a região, com o objetivo de avaliar soluções que reduzam a recorrência desse tipo de ocorrência”, destacou. A Novacap informou ainda que segue monitorando a situação e manterá as equipes mobilizadas para atender às demandas provocadas pelas chuvas.