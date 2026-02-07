Delegado lamenta morte de adolescente: "vida interrompida de forma injusta"

O delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), se manifestou sobre a morte do adolescente Rodrigo Castanheira , de 16 anos, ocorrida na manhã deste sábado (7/2). Responsável por investigar o caso, o delegado lamentou a tragédia. Nas redes sociais, ressaltou que a vida do jovem foi interrompida de forma precoce e injusta, além de acrescentar que a busca por justiça será uma forma de honrar sua memória.

Desfecho trágico

Rodrigo Castanheira foi espancado por Pedro Turra na saída de uma festa. Ao Correio, o tio de Rodrigo, Flávio Henrique Freury, desabafou sobre a notícia. "Eu ainda não estou acreditando. A mãe do Rodrigo me contou hoje. Todo mundo está sem chão. Como fisioterapeuta, eu estava com tanta esperança, me apegando aos detalhes. Mas a luta não acabou. Vou continuar brigando por justiça", lamentou.

O adolescente faleceu após 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras, depois de ser espancado na saída de uma festa, em Vicente Pires. Rodrigo não resistiu às complicações provocadas por um traumatismo craniano severo, consequência direta da violência sofrida na madrugada de 23 de janeiro.

